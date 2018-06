Après les manigances contre le Maroc, les Saoudiens lorgnent la filière lait

La célèbre ferme laitière saoudienne Almarai aurait l’intention de s’installer au Maroc, profitant ainsi de la campagne de boycott qui cible Centrale Danone pour se faire une place sur le marché national.

Selon des sources de Hespress, l’entreprise serait en train de préparer en catimini un complexe industriel au Maroc comptant une usine de production de produits laitiers, des fermes, des terrains et des unités de conditionnement. Ces fermes seront équipées de matériel de pointe consacré à la production laitière dont le coût ne sera pas élevé.

Almarai effectuera sa production dans ses propres fermes où les vaches laitières seront élevées. Le lait brut sera, par la suite, collecté par son unité de production afin de le traiter et fabriquer différents produits qui seront commercialisés au Maroc et à l’étranger.

La même source a prévu que l’entreprise saoudienne fasse une entrée fracassante sur le marché national, balayant à son passage plusieurs autres marques.

Almarai est une entreprise saoudienne fondée en 1977 et a son siège à Riyad. Elle est la plus grande ferme laitière du monde avec 93.711 vaches dont 72 985 génisses. Selon le site Agrimaroc, l’entreprise produit plus d’1 200 000 000 litres de lait par an et chaque vache laitière produit en moyenne 41 litres de lait par jour soit près de 13 500 litres par an. Almarai est une société qui valorise l’élevage intensif sur le modèle américain. Encore une fois, ce sont les petits éleveurs qui paieront les frais de ce nouveau venu si l’information se confirme.

N.M.