Amine, berger bloqué à Imilchil: « Sauvez-nous ! » (Vidéo)

Le jeune berger affirme que les nomades ont reçu de petites quantités d’orges pour leur cheptel en contrepartie d’argent. «Nous avons ni sucre ni farine. On veut l’orge subventionné», implore Mahri, ajoutant que les bergers ont perdu énormément de bétail à cause des conditions météorologiques. Il a souligné que le bilan risque d’être plus grave au cas où les chutes de neige se poursuivent.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK