Allocations familiales: le gouvernement fait un (petit) effort

Dans la nuit de ce mardi 1er Mai, à quelques heures du début des défilés et autres manifestations de la classe ouvrière, le gouvernement s’est aussi manifesté.

Via un communiqué émanant de la Primature parvenu aux médias nationaux, l’Exécutif confirme les augmentations de salaires et autres indemnités promises aux fonctionnaires et aux employés du secteur privé.

Dans son allocution à la veille de la Fête du travail, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle affirme la volonté du gouvernement « d’assumer ses responsabilités constitutionnelles et politiques et d’aller de l’avant concernant l’amélioration de la situation matérielle et morale (des citoyens) et concrétiser les réformes structurelles du paysage social ».

Et Mhamed Yatim, dans son allocution a la vieile de la Fête du travail a annoncé quegouvernement a ainsi décidé l’augmentation des allocations familiale, fonction publique et secteur privé, à raison de 100 DH pour chaque enfant ( du 1er au 6ème), après l’adoption de cette décision par le Conseil administratif de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

Cette décision bénéficiera à 387.626 fonctionnaires, avec un coût de 981.062.400 dirhams et à 68.210 fonctionnaires des collectivités territoriales avec un coût de 142 millions de dirhams (MDH). Et ce, au profit de 163.202 enfants et 129.000 employés des administrations publiques pour un coût de 320 MDH, a indiqué Yatim dans don allocution.

Le gouvernement a aussi proposé la création d’un nouveau grade de promotion concernant les fonctionnaires, classés dans les échelles 8 et 9 et d’augmenter la prime de naissance de 150 DH à 1.000 DH, à partir du premier juillet 2018, a-t-il ajouté.

A rappeler que ces décisions de dernière heure surviennent après l’échec du chef de gouvernement Saâeddine El Othmani de convaincre les centrales syndicales du projet de l’Exécutif dans le cadre du dialogue social. Seront-elles suffisantes pour calmer les ardeurs des syndicats et, surtout des bénéficiaires concernés. Ou n’est-ce qu’un coup d’épée dans l’eau. Sachant que ces augmentations ont déjà été considérées comme de simples clous, haricots et autres clopinettes ayant pour but de faire taire la vox populi et de permettre au gouvernement de reprendre son souffle. De la poudre aux yeux, pensent les plus pessimistes!

Larbi Alaoui