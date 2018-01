Allo monsieur le ministre, une première réaction svp! (Abdelahad Fassi Fihri)

Abdelahad Fassi Fihri vient d’être nommé par le roi Mohammed VI ministre de l’Aménagement du territoire, de l’habitat , de l’urbanisme et de la politique de la ville. Poste qu’occupait son camarade et secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Nabil Benabdellah.

Le nouveau ministre, membre du Bureau politique du PPS et cheville ouvrière du parti des camarades, dans une déclaration exclusive à Le Site info, a assuré qu’il révélera sa stratégie concernant le secteur qui lui a été confié par le Souverain, sitôt après la cérémonie d’investiture des nouveaux commis de l’Etat, ce mardi 23 janvier. « Je vous dirais tout. C’est promis », nous a assuré le nouveau ministre.

Connu et apprécié pour être un véritable bourreau de travail, ne lésinant point à fournir des efforts inlassables afin d’atteindre l’objectif assigné, Abdelahad Fassi Fihri est aussi un « bosseur silencieux » et « discret » selon ses proches. D’ailleurs, il était presque gêné et surpris au téléphone, lorsque nous l’avons contacté ce mardi.

Natif de Rabat en 1952, marié et père de deux enfants, le nouveau ministre est lauréat de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP), entre autres diplômes prestigieux, dénotant d’une formation des plus remarquables. Membre du Comité central du parti du Livre et, depuis 2010, membre du Bureau politique, il fait partie des rédacteurs du programme économique et social du PPS, entre autres attributions et contributions.

Bon vent , monsieur le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville!

Larbi Alaoui et Mohamed Assaouar