Algérie: l’ambassadeur du Maroc convoqué

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a annoncé, mardi, que le Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah aux séparatistes du Polisario.

Dans une déclaration relayée par l’agence de presse APS , le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a indiqué que « les autorités algériennes ont rejeté mercredi les propos ‘totalement infondés’, tenus par le ministre marocain des Affaires étrangères, à l’occasion de l’annonce de la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l’Iran, et mettant ‘indirectement en cause l’Algérie' ».