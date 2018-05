Alerte météo: voici les villes où il va pleuvoir au Maroc

Ces averses seront accompagnées par de la grêle sur les provinces précitées pendant la période de validité. De même, la météo indique que des averses orageuses modérées intéresseront également, mercredi entre 00h00 et 08h00, les provinces de Oujda, Berkane, Guercif, Taourirte et Nador.

