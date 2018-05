Alerte Météo: voici les régions où il va (encore) pleuvoir au Maroc

Ces averses orageuses intéresseront localement les provinces d’El Hajeb, Sefrou, Meknès, Fès, Moulay Yakoub, Boulemane, Midelt, Figuig et Jereda et seront parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages, précise le bulletin spécial.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK