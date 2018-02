Alerte météo: orages et rafales de vent au Maroc

Par ailleurs, des averses orageuses localement importantes intéresseront par moments, de ce mercredi à 9h00 au jeudi à 12h00, les provinces d’El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Inzegane, Tiznit, Sidi-Ifni, Guelmim, Tan-Tan, Tarfaya, Youssoufiya, Al-Haouz, Marrakech et Chichaoua, et pourront être accompagnées parfois par des chutes de grêle, ajoute la météo.

De fortes rafales de vent et des averses orageuses localement importantes seront enregistrées, mercredi 7 et jeudi 8 février, dans plusieurs provinces du Maroc. C’est ce qu’a indiqué la Direction de la météorologie nationale dans un bulletin spécial.