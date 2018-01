Alerte Météo: la pluie est de retour au Maroc

En parallèle, le mercure baissera considérablement à partir du 27 janvier, en particulier au niveau des plaines intérieures et au Moyen Atlas. Cette vague de froid concernera Ifrane, Sefrou, Khénifra, Boulmane, Taourirt, Jerada, Midelt, Béni Mellal, Azilal, El Haouz, Meknès, Fès, Moulay Yaâkoub, Errachidia et Ouarzazate.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la DMN Houcine Youaâbid a confié que des averses modérées sont prévues à partir de ce soir sur le Tangérois, dans les côtes atlantiques, le Loukkos, le Gharb, le Rif, le Saiss, la Méditerranée et l’Oriental. Ces pluies qui se poursuivront jusqu’au mardi 30 janvier toucheront principalement les villes de Kénitra, Rabat, Casablanca, Tanger, Chaouen, Tétouan, El Hoceima, Oujda, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Ifrane, Azemmour, Ouarzazate et Laâyoune.