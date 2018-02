Al Ajial Holding et Bayti se mobilisent pour les jeunes

Al Ajial Holding, société d’investissements, vient de conclure un partenariat avec l’association Bayti pour consolider son programme de formation et d’insertion professionnelle.

Ce projet est articulé autour de l’accompagnement à l’autonomisation des jeunes filles et garçons en situation difficile par la formation professionnelle et l’insertion dans le marché de l’emploi. Il s’inscrit en droite ligne des actions entreprises par Al Ajial Holding dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

En effet, avec un soutien financier appuyé d’Al Ajial Holding, l’association Bayti cible à travers ce partenariat un nouvel effectif de 100 jeunes filles et garçons, âgés entre 16 et 24 ans et issus de familles défavorisées.

Le programme vise à les appuyer dans leur transition vers une vie active et autonome à travers la formation professionnelle dans différents métiers: coiffure, esthétique, restauration, décoration d’intérieur, aluminium, menuiserie, tapisserie, mécanique, pâtisserie… Ce programme porte également sur le renforcement des compétences et des habilités de vie, l’accompagnement à la recherche d’opportunités d’insertion dans le marché du travail, ainsi que le soutien à l’auto-emploi et à l’élaboration d’un projet de vie.

Une attention particulière sera accordée lors de la mise en œuvre de ce projet au développement de nouvelles aptitudes professionnelles et humaines, à l’éducation non formelle et à la prise en charge psychosociale. Des cours de langue et d’informatique, ainsi que des formations en gestion d’activités génératrices de revenus, d’auto-entreprenariat et de création et management de coopératives sont également proposés.

Présent au Maroc depuis 1976, sous l’ancienne appellation CMKD (Consortium maroco-koweïtien de développement), Al Ajial Holding est un acteur économique et social majeur au Royaume.

ONG reconnue l’utilité publique, l’association Bayti œuvre au service des enfants et des jeunes en situation difficile au Maroc. Sa mission est de lutter contre l’exclusion et de militer pour la protection et la réhabilitation psychosociale de cette catégorie, notamment à travers l’aide à la réinsertion scolaire, professionnelle et familiale.