Aïn Sebaâ: un policier tire sur un malfrat

Lors de cette opération, un officier principal a été contraint d’utiliser son arme de service pour effectuer un tir au niveau des membres inférieurs du mis en cause, qui opposait une résistance farouche et menaçait les agents de police, ce qui a permis son arrestation et la saisie de l’arme blanche utilisée dans l’agression, relève la même source.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, sous l’emprise de la drogue, était en possession d’un couteau de grande taille, qu’il avait utilisé pour attaquer un taxi et casser ses vitres avants, ajoute la DGSN dans un communiqué, précisant qu’il a également infligé des dégâts matériels à une autre voiture avant l’intervention d’une patrouille de police pour l’arrêter.