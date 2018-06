L’Indonésie, la Chine et la Malaisie ont également annoncé officiellement que Aid El Fitr sera vendredi. Même chose pour l’Inde, la Turquie et le Pakistan.

En effet, la lune a été visible jeudi soir dans le ciel, ce qui marque l’entrée dans le nouveau mois lunaire et la fin du mois du ramadan. Aid Moubarak Said à toutes et à tous.