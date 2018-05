Aïd Al-Adha: l’ONSSA déclare la guerre à la viande verte

A quelques mois de l’Aïd Al-Adha, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) s’apprête à tout mettre en oeuvre afin que le scandale de «la viande verte» ne se reproduise plus. Comme cela s’était passé l’année dernière, pendant une fête de triste mémoire pour de nombreux foyers marocains, à cause de cette couleur verdâtre des carcasses des bêtes sacrifiées.

