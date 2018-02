Aicha Chenna dit tout haut ce qu’elle pense du gouvernement

Lors d’une rencontre organisée par le ministère de la Justice, mercredi 31 janvier, celle que l’on appelle « la mère des enfants abandonnés au Maroc », a déclaré ne pas avoir confianceen les ministres et en leurs promesses. Mais elle a tempéré son constat en ajoutant: » Toutefois, j’espère la concrétisation des projets que monsieur le ministre a cités dans son intervention ». Aicha Chenna a également loué les efforts du ministère de la Justice visant à ce que la femme marocaine ne soit pas lésée dans ses droits fondamentaux et légitimes. A noter que « Mère courage » est intervenue après l’allocution du ministre de la Justice, Mohamed Aujar, où il a expliqué les initiatives de son département en faveur de la femme marocaine. Spécialement en ce qui concerne les postes de responsabilité au sein du pouvoir judiciaire.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK