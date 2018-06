Agression de Safi: la justice se saisit de l’affaire

Le 31 mai, la toile s’est embrasée après la diffusion d’une vidéo montrant une jeune femme, ensanglantée, qui a été tabassée au milieu de nulle part par des personnes encagoulées. Les mis en cause accusaient la victime et son chauffeur, d’avoir entretenu une relation sexuelle dans le véhicule de ce dernier en plein Ramadan.

Les autorités ont enfin réagi à l’agression de la jeune femme et de son chauffeur dans la commune de Jemaât Shim, à Safi, et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux.