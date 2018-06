Agression à Safi: ce que révèle l’enquête

Il s’agit bel et bien d’une histoire de relations sentimentales, la jeune fille n’étant pas une étudiante universitaire, comme elle l’avait prétendu, mais « l’amie », depuis trois ans, du conducteur avec qui elle a été surprise. Et sous la supervision du procureur général près la Cour d’appel de Safi, quatorze individus ont été placés en détention provisoire. Leur interpellation a eu lieu après que des recherches avaient été activement menées, depuis vendredi dernier. Sept individus ont été arrêtés samedi. Alors que les sept autres se sont rendus d’eux-mêmes à la gendarmerie, le jour même.

La jeune fille, se disant étudiante universitaire a déclaré avoir été injustement agressée alors qu’elle était en compagnie d’un chauffeur clandestin pour effectuer des recherches estudiantines sur le terrain. Mais selon des internautes et des habitants de Jamät Shim, elle avait été surprise en pleins débats amoureux avec son amant pendant ce mois sacré. Les investigations diligentés par la gendarmerie royale de la ville ont tranché et rétabli les tenants et aboutissants de l’affaire, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi.