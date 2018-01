Agadir: une mère et sa fille arrêtées pour vol, débauche et prostitution

Cinq personnes, dont une mère et sa fille mineure, ont été arrêtées le 8 janvier à Ait Melloul, au sud d’Agadir, pour leur implication dans des affaires de trafic de psychotropes, de vol avec violence sous la menace d’arme blanche, de débauche et de prostitution.

D’après un communiqué de la DGSN, l’arrestation des mis en cause a eu lieu lorsque la police a fait une descente dans un appartement au quartier Moulay Omar après des avoir reçu des informations sur le rassemblement de plusieurs personnes aux antécédents judiciaires. Vingt psychotropes, une grande somme d’argent et plusieurs armes blanches ont, d’ailleurs été saisis chez les suspects et la mineure, elle, a été prise en flagrant délit d’acte sexuel avec l’un des mis en cause.

Le communiqué ajoute que deux suspects, impliqués dans des affaires de vol avec violence sous la menace d’arme blanche ont été reconnus par quelques victimes convoquées par la police.