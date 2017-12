L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

La région d’Ait Amira, aux environs d’Agadir, a été secouée par un drame des plus sordides. Une jeune femme, âgée de 22 ans, a tué le 15 décembre son nouveau-né, qu’elle a eu d’une relation hors mariage. Elle a été arrêtée par les éléments de la gendarmerie royale suite à une plainte portée par sa mère. La mère infanticide est actuellement en garde à vue, en attendant de conclure l’enquête afin d’élucider les circonstances du meurtre et dévoiler les raisons qui l’ont poussée à commettre un acte pareil. Le Maroc compte 30000 mères célibataires, 24 nouveaux-nés sont abandonnés chaque mois et jusqu’à 800 avortements clandestins sont effectués quotidiennement. C’est ce qui ressort d’une étude de l’association Inssaf. Ces chiffres empirent chaque année malgré les efforts de la société civile qui tente tant bien que mal de travailler sur la sensibilisation malgré le manque de moyens.