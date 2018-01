Agadir: Une agence de transfert de fonds échappe à un braquage

Il ressort des premiers éléments de l’enquête que le suspect est impliqué dans un vol sous la menace de l’arme blanche, commis en 2016 à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent dans la même région, en plus de deux tentatives de vol, suivant le même procédé criminel, à Inzegane et dans la région de Moulay Rachid à Casablanca, ajoute le communiqué.

