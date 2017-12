L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Le mis en cause s’est présenté en état d’ivresse avancée au siège de la permanence de police à Agadir en dehors de ses heures de travail, ce qui a nécessité son placement en garde à vue après la prise de toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires, indique un communiqué de la DGSN.