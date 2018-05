Agadir: un homme tente d’incendier une station-service

La police d’Agadir a avorté la tentative de suicide d’un homme de 25 ans qui s’est dirigé vers le pont «Oued Lahwar», au centre-ville, menaçant de s’y jeter.

Selon une source de Le Site Info, le jeune homme s’est dénudé par la suite, brûlé son tee-shirt, s’est dirigé en courant à la station-service d’Al Qamra et a tenté d’incendier les lieux. La police n’a réussi à le maîtriser qu’après avoir fait appel à sa mère qui a réussi à le calmer et à le dissuader de commettre l’irréparable.

Et d’ajouter que le mis en cause, qui souffre de troubles mentaux, en plus d’être dépendant aux drogues, a été inculpé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l’incident.

Y.K.