Agadir-Tiznit: un camion de sardines se renverse…et fait des heureux

Décidément, le sens de la citoyenneté et de l’entraide échappe à de nombreuses personnes! La cargaison d’un camion-remorque, en provenance des provinces sud du Royaume et ayant pour destination la ville de Aït Melloul, a été vandalisée.

Jeudi dernier, le camion qui était chargé de cagots de sardines roulait sur la RN Agadir-Tiznit, exactement au niveau du siège de la commune Sidi Bibi, province Chtouka-Aït Baha. Et un témoin oculaire a déclaré à Le Site info, que la partie droite de la remorque a cédé à un virage. Ce qui a eu pour résultat qu’une grande partie de la cargaison a fini sur le bord de la route.

Des dizaines de personnes qui se trouvaient aux alentours ont accouru vers les lieux. Pour prêter assistance au chauffeur et l’aider à recharger! Que nenni! Pas du tout, hélas! Tels des rapaces, l’occasion faisant le larron, ces gens se sont emparés du butin et c’était à qui volerait la plus grande quantité de sardines.

Le vandalisme éhonté a pris fin à l’arrivée des gendarmes qui ont mené leur enquête sur l’accident et rétabli la circulation longtemps perturbée dans la zone.

Ben Brahim

