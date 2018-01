Agadir: prison ferme pour avoir insulté une policière

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

Le tribunal de première instance d’Agadir n’a pas tardé à dire son mot sur cette insubordination incivique. Ceci, en condamnant le mis en cause à un mois de prison ferme et à une amende de 500DH, suite à la plainte de la policière ainsi humiliée, alors qu’elle ne faisait que son devoir.

Un ingénieur, enseignant dans une école privée de management et de gestion, a écopé d’un mois de prison ferme et de 500 dirhams d’amende pour « agression d’un employé durant l’exercice de ses fonctions ».