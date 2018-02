Agadir: pour séduire ses victimes, il se faisait passer pour un gendarme

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de récupérer les bijoux volés et de saisir un uniforme et des badges professionnels utilisés par le suspect pour arnaquer ses victimes, selon la même source. Le prévenu a été placé en garde à vue.

