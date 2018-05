Le conducteur d’un 4×4, roulant à tombeau ouvert sur la célèbre avenue Mohammed V à Agadir, a perdu le contrôle de son bolide. Celui-ci, oubliant qu’il roulait en ville et non pas au rallye Paris-Dakar, a changé de trajectoire pour venir s’encastrer dans un palmier dattier. Le 4×4 a subi de graves dégâts matériels ayant résulté du choc, mais l’accident spectaculaire n’a engendré, heureusement, aucune victime humaine . Seul l’arbre séculaire, ayant eu la malchance de se trouver sur le trottoir de l’avenue, dans une zone connue par ses établissements hôteliers classés, n’a pas échappé au choc frontal et a été arraché. Ben Brahim

