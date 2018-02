Agadir: les cours suspendus à cause du mauvais temps

Rappelons que la météorologie nationale a prévu le 28 février et le 1er mars des vents forts et de fortes averses orageuses dans plusieurs provinces du Maroc.

Les élèves ont quitté leurs classes ce 28 février à midi et devraient reprendre les cours à partir de demain. Les villes concernées par la suspension des cours sont Agadir, Idaoutnane, Inzegane, Ait Melloul, Taroudant, Tiznit et Chtouka Ait Baha.

Pas d’école dans la totalité de la région Souss Massa. Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires publics et privés à cause des mauvaises conditions climatiques.