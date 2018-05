Agadir: le meurtrier d’un pharmacien sous les verrous

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet général compétent, alors que la police judiciaire d’Agadir avait déjà déféré deux individus devant la justice dans le cadre de cette affaire pour leur implication présumée dans l’acquisition et la dissimulation des biens meubles provenant de ce crime, a conclu la DGSN.

L’enquête a révélé que le suspect a été aperçu avec la victime dans de nombreux endroits, dont le périmètre du théâtre du crime, et qu’il s’est accaparé certains biens meubles de la maison du défunt après l’avoir agressé, fait savoir la DGSN, ajoutant que l’enquête se poursuit en vue d’élucider les circonstances et les motifs réels de cet acte.

Selon la DGSN, les services de la sûreté nationale avaient trouvé, le 26 avril dernier, la dépouille d’un pharmacien de 58 ans dans son appartement, portant des traces apparentes de violence, avant que l’enquête et les investigations ne permettent d’appréhender le principal mis en cause, âgé de 31 ans.

La police d’Agadir a arrêté, vendredi soir, un individu aux multiples antécédents judiciaires pour vol qualifié et coups et blessures, pour une affaire d’homicide volontaire et de vol.