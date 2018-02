Agadir: la commune plagie une publicité du Canada (Photos)

Une affiche de sensibilisation qui est actuellement sur les grandes avenues d’Agadir a suscité l’indignation des internautes sur les réseaux sociaux. Et pour cause, cette publicité destinée à sensibiliser les citoyens pour le port du casque, est à la base une création canadienne qui a été tout simplement copiée par la commune.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK