Agadir: ils sèment la terreur dans un night club

Ainsi, le chef de la bande et trois de ses acolytes ont été interpellés et placés en garde à vue, alors que les autres membres en fuite sont activement recherchés par les autorités compétentes.

La même source a ajouté que cette irruption et ces actes criminels ont semé la terreur chez la clientèle. Et de préciser qu’après des affrontements avec les agents de sécurité venus à la rescousse, la bande avait pris la fuite. Mais pas pour longtemps car, sitôt averties, les forces de l’ordre sont parvenues à localiser le lieu où les agresseurs avaient trouvé refuge et à les identifier grâce aux signalements fournis par les témoins oculaires.

Le chef d’une dangereuse bande criminelle et trois de ses complices ont été arrêtés par des éléments de la police judiciaire, de la police touristique et de la brigade d’intervention rapide. Les malfrats avaient forcé l’entrée de la boîte de nuit d’un hôtel classé de la côte, sis au quartier Sonaba à Agadir.