Agadir: fin de cavale pour un dangereux criminel

La police d’Aït Melloul, relevant de la préfecture d’Agadir, a interpellé dans la soirée du 3 juin un homme de 23 ans recherché au niveau national pour différents crimes.

Une source policière a indiqué à Le Site Info, que le mis en cause, un récidiviste, a été arrêté dans le quartier Kasbah Taher, à Aït Melloul, après une longue opération de surveillance menée par la brigade judiciaire.

Et de souligner que le jeune homme faisait l’objet de six mandats d’arrêt émis par la gendarmerie royale d’Agadir, la police d’Aït Melloul et de Biougri pour trafic de drogues et détournement de mineure.

Le mis en cause a été placé en garde à vue en attendant la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet général.

Y.K.