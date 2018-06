Agadir: décès de l’homme qui s’est immolé par le feu dans un supermarché

Le jeune homme qui s’est immolé par le feu la semaine dernière dans un supermarché à Agadir est décédé dans un hôpital à Marrakech. Selon une source de Le Site info, le staff médical n’a pas réussi à soigner la victime, arrivée à l’établissement dans un état critique et souffrant de profondes brûlures au niveau de la poitrine, du cou, du visage et du ventre.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK