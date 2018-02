Affaire Said Chaou: la décision de la Justice néerlandaise

On peut donc déduire que pour le moment, la demande d’extradition du Maroc pour Said Chaou n’est plus d’actualité pour la Justice des Pays Bas. Les responsables marocains n’ont pas encore réagi.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK