Affaire Merdas: la sœur de Mouchtari donne de ses nouvelles

Après des mois de longs procès émaillés d’intrigantes découvertes, la Cour d’appel avait condamné, le 16 janvier dernier, Hicham Mouchtari, conseiller communal et principal accusé dans l’assassinat de Merdas, à la peine de mort, Quant à la veuve du député et la veuve, Ouafaa Bensamoudi, elle avait écopé de la prison à vie . Le neveu de Mouchtari, Hamza Makboul, a écopé, lui, de trente ans de prison ferme et la voyante, Rokaya Chahboun, de vingt ans.

Assia Mouchtari a ainsi confié à Le Site info que Hicham ne souffrait pas de paralysie partielle et que son état de santé était au mieux, contrairement aux bruits de couloir qui affirmaient que le détenu était mal au point. Et elle a précisé qu’elle lui rendait visite chaque vendredi à la prison de Oukacha où il est écroué.