Affaire Merdas: peine de mort et perpétuité pour les accusés

Clap de fin pour l’affaire du meurtre, le 7 mars 2017, du député de l’UC Abdellatif Merdas qui a fait les choux gras de la presse nationale et de l’opinion publique. Après des mois de longs procès agrémentés de curieuses découvertes, le verdict est tombé et le moins que l’on puisse dire, c’est que la cour d’appel n’a pas épargné les accusés. Hicham Mouchtari, conseiller communal et principal accusé a été ainsi condamné à la peine de mort et la veuve, Ouafaa Bensamoudi, à perpétuité. Le neveu de Mouchtari, Hamza Makboul, a écopé, lui, de 30 ans de prison ferme et la voyante, Rokaya Chahboun, de 20 ans.

Quelques heures avant l’annonce du verdict, le juge a accordé quelques secondes aux quatre accusés pour un dernier mot. Hamza Makboul, qui avait avoué avoir été au volant de la Dacia au moment du meurtre de Merdas, a affirmé, en pleurs, que son seul regret était de n’avoir pas dénoncé son oncle. De son côté, Hicham Mouchtari, plus courageux que jamais, a longuement insulté sa sœur et son neveu. «Ce n’est pas ma mère qui m’a ouvert un compte bancaire en Turquie pour s’y installer après le meurtre», s’est-il écrié devant le juge. Si la veuve a préféré se vautrer dans le silence avec un petit «Je n’ai rien à dire», la voyante, elle, a sollicité le juge de prendre son âge avancé en considération. «Je suis une vieille femme, soyez clément ! Je vous assure que je ne savais rien du meurtre», a-t-elle imploré.

