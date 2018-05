Affaire Merdas: ce qu’a décidé la Cour d’appel de Casablanca

Le tribunal de première instance avait condamné, en janvier dernier, Hicham Mouchari, amant de la veuve et principal accusé, à la peine de mort et la veuve, Ouafaa Bensamoudi, à perpétuité. Le neveu de Mouchtari, Hamza Makboul, a écopé, lui, de 30 de prison ferme et la voyante, Rokaya Chahboun, de 20 ans.

