Affaire Latifa: le médecin fait des révélations chocs (VIDEO)

De son côté, le responsable du pôle de lutte contre le travail des enfants, Omar Saâdoune, a assuré que le rapport médical était fin prêt et révèlera de nouveaux détails sur l’affaire de Latifa. «L’association Insaf s’est portée partie civile dans cette affaire pour protéger cette jeune fille et défendre ses droits», a-t-il annoncé.

Pour expliquer au médecin ce qui lui était arrivé, les propos des membres de la famille ont avancé des propos contradictoires. «Certains me disaient que la victime est tombée à cause d’un vertige tandis que d’autres affirmaient qu’elle s’était enfuie chez les voisins pour échapper à son père qui voulait la ramener à la maison», ajoute le médecin.