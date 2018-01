Affaire Hicham Mellouli: le verdict est tombé

Clap de fin pour l’affaire de l’ancien policier Hicham Mellouli. Accusé de viol, de séquestration et de coups et blessures, il a été condamné par la Cour d’appel de Rabat à un an de prison ferme et une année de sursis.

Entendu par police judiciaire, Mellouli a été traduit le 6 octobre 2017 en justice suite à la plainte de deux filles. Le mis en cause entretenait une relation de plusieurs années avec la première, originaire de Fès, lui promettant le mariage. En la surprenant en flagrant délit de tromperie, Hicham lui avait asséné plusieurs coups. La seconde fille, de Marrakech, elle, a porté plainte contre le policier pour coups et blessures et tentative de viol.

Avant sa traduction en justice, la direction générale de la sûreté nationale lui avait envoyé plusieurs avertissements pour avoir publié, à maintes reprises, des vidéos personnelles sur son compte Facebook. Face à l’indifférence de Mellouli, la direction avait finalement décidé de le suspendre de ses fonctions pendant deux mois avant de le traduire en conseil de discipline.

Noura Mounib