Affaire du café La Crème: la nouvelle décision du juge

Le procureur du roi et la gendarmerie royale ont enfin réagi à l’agression de la jeune femme et de son chauffeur dans la commune de Jemaât Shim, à Safi,

Ces responsables, dont des officiers de la brigade judiciaire et des colonels, relèvent de la gendarmerie royale de Larache, Tanger, Tanger Med, Tétouan, Agadir, Settat, Marrakech et sont actuellement en détention provisoire.

Les mis en cause sont impliqués dans un réseau international de trafic de drogues, en rapport avec la fusillade du café «La Crème», survenue le 2 novembre 2017 à Marrakech et qui avait fait un mort et deux blessés.