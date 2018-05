Affaire du café La Crème: de nouveaux éléments troublants

Et c’est le frère cadet de « l’ange » de la mort » qui avait été chargé de se rendre à Marrakech afin de préparer le terrain pour l’exécution du « contrat », avec la complicité d’un autre membre du réseau mafieux, A.B. se faisant appeler tantôt « Ilias », tantôt « Hakim ». Le reste est connu, hélas, les deux tueurs à gage, malgré le fait qu’ils aient eu la photo de la personne à abattre, se sont lourdement de cible. Et leur fusillade au café La crème a eu pour terrible conséquence la mort d’un jeune médecin qui avait eu la malchance fatale de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.

D’un autre côté, les deux tueurs incarcérés ont révélé l’existence d’un autre baron de la drogue d’origine marocaine, installé aux Pays-Bas (entre Rotterdam et Ultrecht), et pratiquent ses activités criminelles surtout dans la ville de Zoetermeer où il possède un night club, qui était également en conflit avec « Mous ». Et c’est justement ledit conflit qui a poussé « malak al maout » à offrir la somme de 10 millions d’euros pour la liquidation physique de « Mous ». Mis au parfum, ce dernier avait renoncé à se rendre aux Pays-Bas. Alors, il avait été décidé de le liquider au Maroc.

Le « Mous » en question avait investi les gains de cette opération en biens immobiliers et en cafés, à Marrakech, dont celui de La crème. Ce qui a fait de lui et de ses proches l’objet d’une liquidation physique commanditée par la mafia.