Affaire Bouchrine: des scènes osées bientôt projetées publiquement?

Les proches et les avocats de Bouachrine ont d’ailleurs envoyé une lettre à l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) afin de dénoncer les « humiliations » et le « traitement » dont il est victime.

En parallèle, la famille a accusé les juges et la défense des plaignantes « d’humilier » Bouachrine pendant les audiences du procès. Dans un communiqué, elle a accusé les avocats Abdelfettah Zahrach, Mohamed El Hini, Lahbib Hajji et Mbarek Meskin d’avoir insulté, à plusieurs reprises, le journaliste pendant le procès.