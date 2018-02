Affaire Bouachrine: une réalisatrice se joint aux plaignantes

Une réalisatrice marocaine a été entendue par la police judiciaire, ce mardi 27 février, dans l’affaire Taoufik Bouachrine, a appris Le Site info.

Le directeur de publication du journal Akhbar Al Yaoum a été arrêté vendredi dernier pour de graves chefs d’accusation: viol, tentative de viol, abus de pouvoir et traite d’êtres humains.

La même source précise que la réalisatrice en question, dont le nom n’a pas été divulgué, est une célébrité connue dans le milieu artistique du Royaume. Elle a accusé Bouachrine de harcèlement sexuel et de viol.

Le directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum comparaîtra devant la Cour criminelle de Casablanca, le 8 mars prochain. Il devra y répondre de tous les chefs d’accusation précités, mais aussi d’incitation à la débauche et à la prostitution de plusieurs personnes, dont une femme enceinte. De même que Taoufik Bouachrine est également accusé de l’enregistrement d’une cinquantaine de vidéos et de sextapes mettant en cause huit femmes. Notons enfin que son avocat a nié en bloc toutes les accusations en affirmant qu’elles n’étaient pas recevables.

L.A.

Sur le même thème