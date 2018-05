Affaire Bouachrine: l’épouse du journaliste entre en jeu

L’affaire du journaliste Taoufik Bouachrine continue de faire parler. En effet, Asma Moussaoui, l’épouse du directeur d’Akhbar Al Yaoum, vient de lancer une pétition pour demander la libération de son mari qui est incarcéré depuis le 23 février pour des affaires de viol et d’agressions sexuelles sur plusieurs femmes.

« Incarcéré dans une prison à Casablanca, il a été interpellé le 23 février 2018, dans les locaux de son journal à Casablanca pour répondre à ‘des plaintes pour agression sexuelles’. Une vingtaine de policiers ont fouillé les locaux, selon des journalistes salariés de la rédaction », écrivent les initiateurs de la pétition.

Et d’ajouter que « Taoufik Bouachrine a fait l’objet de plusieurs procès au cours des 15 dernières années, qu’Amnesty International, Hainem Wright, Freedom now condamnent, malgré cela il continu à croire en son message de journaliste et tente de l’exécuter avec professionnalisme, neutralité et objectivité ».

« Selon ses avocats, ‘la seule raison pour laquelle Taoufik Bouachrine a été interpellé, c’est parce qu’il est journaliste' », précise la pétition qui vise 1500 signataires.

« Sa famille, ses amis et ses collègues s’inquiètent de sa mise en détention », peut-on également lire.

Rappelons que Taoufik Bouachrine est poursuivi pour plusieurs graves chefs d’accusation, dont: traite d’êtres humains, abus de faiblesse, viol ou encore harcèlement sexuel. Les actes qui lui sont reprochés auraient été commis à l’encontre de plusieurs plaignantes.

