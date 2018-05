Affaire Bouachrine: Lahrouri porte plainte contre un journaliste d’Akhbar Al Yaoum

Naima Lahrouri, l’une des présumées victimes du directeur de publication Taoufik Bouachrine, a déposé plainte contre le journaliste d’Akhbar Al Yaoum Soulaimane Raissouni pour insultes et diffamation.

Une source proche de l’affaire a confié à Le Site info que la jeune femme, actuellement conseillère au cabinet de la ministre Lamia Boutaleb, a entamé la procédure depuis un mois, ajoutant que la première audience est prévue le 11 juin à la Cour d’appel de Casablanca.

Lahrouri accuse Raissouni d’avoir publié plusieurs statuts sur sa page officielle qui nuisent à sa réputation. Selon elle, ce dernier lui aurait également envoyé des messages en privé où il l’aurait insultée et publié des articles diffamatoires à son encontre sur le quotidien arabophone.

Naima Lahrouri est la première présumée victime à avoir déposé plainte contre Bouachrine. Sur sa page Facebook, elle avait affirmé avoir été victime de menace, de viol, de violence et de chantage de la part du présumé coupable. « J’ai porté plainte contre Taoufik Bouachrine pour venger ma dignité et prouver au monde que je n’ai pas cédé à ses perversions. Je ne pouvais plus me taire », a-t-elle tranché.

Rappelons que Taoufik Bouachrine est poursuivi pour trafic humain, viol, tentative de viol, harcèlement sexuel, abus d’autorité, exploitation sexuelle…

S.L.