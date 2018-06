Affaire Bouachrine: la vérité sur l’arrestation de deux déclarantes

Et d’ajouter que « l’une des deux femmes concernées par l’ordre judiciaire a été transférée aux urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina pour s’assurer de son état de santé avant d’être évacuée, sur avis du médecin traitant, à l’hôpital Ar-Razi de Salé, où elle a reçu des soins médicaux ». L’intéressée a été ensuite accompagnée à la préfecture de police de Rabat et ce, dans l’attente de son transfert, en compagnie de la deuxième femme, à la Cour d’appel de Casablanca pour exécuter l’ordre judiciaire émis à ce sujet.

« Bien que les éléments de la brigade de la police judiciaire aient décliné leur identité et la nature de l’ordre judiciaire qu’ils sont chargés d’exécuter, la porte de l’appartement n’a pas été ouverte malgré des appels répétés, ce qui a nécessité d’en référer au parquet compétent et d’ouvrir la porte extérieure à l’aide d’un technicien spécialisé sans la défoncer ni couper le courant électrique ou l’alimentation en eau », précise le communiqué.