Affaire Bouachrine: Hanane Bakour met les choses au clair

La rédactrice en chef du site arabophone alyaoum24 vienT de mettre sure Clair ses relations avec Taoufik Bouachrine, incarcéré et sur qui pèsent de graves chefs d’accusation, dont le viol, tentative de viol et harcèlement.

Hanane Bakour a ainsi écrit, sur sa page officielle Facebook, qu’elle ne désirait pas donner de détails de sa convocation par la police après l’arrestation du directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum, « un ami et un collègue », précise-t-elle. Et ceci, tant que l’affaire est entre les mains de la justice.

« J’ai répondu aux questions que l’on m’a posées avec franchise et honnêteté et mes déclarations ont été dûment enregistrés dans les rapports de police. J’assume entièrement le contenu de mes réponses qui ont été reproduites telles quelles », ajoute la rédactrice en chef d’alyoum24.

« D’ailleurs lundi dernier, le procureur général a mis Bouachrine au courant en lui disant tout de go: « Ssi Taoufik, si vous doutez du contenu des rapports de police, voici le témoignage de Hanane Bakour recueilli avec transparence et conforme à vos propres déclarations », lit-on aussi dans la publication.

D’un autre côté, concernant des rumeurs de sa pseudo relation intime avec Bouachrine, Hanane Bakour s’inscrit en faux contre ces calomnies. Tout en affirmant qu’il n’a jamais été question de relations amoureuses ou sexuelles entre eux, elle confirme, en revanche, que Bouachrine est un ami et un collègue de longue date. Elle ne manque pas non plus de fustiger les personnes qui, pour un dessein inavoué, tentent de salir sa réputation et leur assène un « Honte à vous! » qui en dit long sur son ressentiment.

Larbi Alaoui

