Aérospatial: une société émiratie veut investir au Maroc

L’un des principaux fonds d’investissement moyens-orientaux veut investir dans la fabrication aérospatiale au Maroc et également aux Etats-Unis.

Il s’agit de Mubadala Investment Company, une société d’investissement appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi, qui compte plus de 130 milliards de dollars d’actifs. La compagnie a déclaré, dimanche 28 janvier, qu’elle comptait investir aux Etats-Unis et en Afrique du nord, plus précisément au Maroc.

La décision de délocaliser une partie de sa chaîne de production au Maroc a pour objectif de se rapprocher « de ses clients Boeing et Airbus qui utilisent des pièces d’avion de sa filiale Strata ».

Badr Al Olama, directeur de l’unité Business d’Aerospace à Mubadala, a déclaré au site local The National; « Strata doit avoir une portée mondiale » . Mais il a refusé de dire si les investissements se feront d’abord aux Etats-Unis ou en Afrique du Nord.

Ces investissement devront se faire au cours des cinq prochaines années, mais la compagnie n’a pas précisé le montant ni la nature de cette délocalisation au Maroc.

Par ailleurs, il faudrait souligner que le carnet de commandes de l’entreprise est à plus de 7,5 milliards de dollars. »Ce qui représente assez de travail pour les nouvelles usines et dans les installations d’Al Ain (parc aérospatiale de l’entreprise) jusqu’en 2035 au moins », rapporte le site local.

Fayza Rhoul