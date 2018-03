Aéroport Rabat-Salé: des sécuritaires risquent de lourdes sanctions

Trois sécuritaires exerçant à l’aéroport Rabat-Salé ont été interpellés et entendus par la police judiciaire de la préfecture régionale de la sûreté nationale de Témara-Skhirat.

Ils sont poursuivis pour divulgation de secrets professionnels et de falsification d’avis de recherche, rapporte le quotidien Assabah de ce jeudi 1er mars. Ces avis de recherche à l’échelle nationale concernent les membres d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et dans la falsification de documents officiels, ainsi que de plaques minéralogiques.

Les trois mis en cause ont nié en bloc les accusations portées à leur encontre, ajoute le journal. Sauf que le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’aéroport a permis de constater le contraire. Et le fait que des secrets professionnels aient été divulgués a semé le trouble au sein des sécuritaires exerçant à l’aéroport.

Les trois sécuritaires interpellés encourent de lourdes sanctions pour avoir failli à leurs missions, divulgué des secrets professionnels et falsifier des avis de recherche. Ceci, dans le cadre de l’application du principe de la responsabilité et de la reddition des comptes.

Larbi Alaoui