Aéroport de Marrakech: un passager arrêté pour trafic de drogues

Le mis en cause a été placé en garde-à-vue et présenté au service préfectoral de la police pour approfondissement de l’enquête, sous la supervision du parquet général compétent, ajoute la même source.

Selon une source sécuritaire, le comportement suspect du mis en cause, qui s’apprêtait à quitter le territoire national, a attiré les soupçons des services de police, qui l’ont soumis à un contrôle légal qui a confirmé sa possession d’une quantité d’environ 1 Kg de drogue de chira emballée sous forme de capsules et soigneusement dissimulée dans sa valise personnelle.