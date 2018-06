Aéroport de Casablanca: arrestation d’un français d’origine togolaise

Le mis en cause a été arrêté à son arrivée à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) et se rendant à Cotonou (Bénin), ajoute la DGSN dans un communiqué, relevant que les fouilles effectuées par les éléments de sûreté ont permis la saisie de la quantité de cocaïne dissimulée minutieusement dans les bagages du suspect.

