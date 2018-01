Aéronautique: une nouvelle zone industrielle à Fès-Meknès?

« Il y a une réflexion à ce sujet, ainsi qu’une concertation entre les ministères de l’industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, de l’enseignement supérieur et la région », a indiqué M. El Othmani, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les élus, les opérateurs économiques, les composantes de la société civile de la région et les responsables des services extérieurs, dans le cadre d’un programme gouvernemental de communication avec les régions du royaume.

